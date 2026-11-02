Milano 17:35
49.948 +0,90%
Nasdaq 20:45
28.139 -0,87%
Dow Jones 20:45
52.101 +0,64%
Londra 17:35
10.761 +0,29%
Francoforte 17:35
25.981 +0,63%

Francoforte: brillante l'andamento di Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Infineon
Avanza la compagnia hi-tech tedesca, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.
Condividi
```