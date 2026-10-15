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Francoforte: risultato positivo per Scout24

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Scout24
(Teleborsa) - Bene la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, con un rialzo del 3,59%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Scout24 rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 77,35 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 74,75. L'equilibrata forza rialzista di Scout24 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 79,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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