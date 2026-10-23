Milano 13:10
48.178 -0,42%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
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Londra 13:09
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Francoforte 13:10
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Francoforte: andamento negativo per Deutsche Boerse

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Deutsche Boerse
Sottotono la società che gestisce la borsa di Francoforte, che passa di mano con un calo del 2,49%.
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