Milano 12:10
49.682 -0,64%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
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Londra 12:10
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Francoforte 12:10
25.921 -0,45%

Francoforte: in perdita Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in perdita Siemens Energy
Ribasso scomposto per il leader delle energie rinnovabili, che esibisce una perdita secca del 4,98% sui valori precedenti.
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