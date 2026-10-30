Francoforte: risultato positivo per Nemetschek
(Teleborsa) - Avanza il fornitore di software per architettura e costruzioni, che guadagna bene, con una variazione del 2,52%.
La tendenza ad una settimana di Nemetschek è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tedesca di software per edilizia e media. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 76 Euro. Primo supporto visto a 74,05. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 72,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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