Milano 11:46
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Francoforte: brillante l'andamento di Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Nemetschek
Seduta vivace oggi per il fornitore di software per architettura e costruzioni, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,99%.
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