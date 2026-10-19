Milano
11:46
49.132
-1,45%
Nasdaq
16-ott
29.188
-2,50%
Dow Jones
16-ott
52.002
-0,34%
Londra
11:46
10.787
-0,88%
Francoforte
11:46
25.347
-1,07%
Lunedì 19 Ottobre 2026, ore 12.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: brillante l'andamento di Nemetschek
Francoforte: brillante l'andamento di Nemetschek
Migliori e peggiori
,
In breve
19 ottobre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta vivace oggi per il
fornitore di software per architettura e costruzioni
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,99%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: scambi in positivo per Nemetschek
A Francoforte corre Nemetschek
Francoforte: performance negativa per Nemetschek
Francoforte: brillante l'andamento di Nemetschek
Titoli e Indici
Nemetschek
+3,40%
Altre notizie
Francoforte: balza in avanti Nemetschek
Francoforte: si muove a passi da gigante Nemetschek
Francoforte: movimento negativo per Nemetschek
Francoforte: positiva la giornata per Nemetschek
Francoforte: andamento rialzista per Nemetschek
Francoforte: andamento sostenuto per Nemetschek
Guide
Profit warning: cos’è e perché può far crollare un titolo prima della trimestrale
Un’azienda può arrivare a una data fissata per la presentazione dei risultati con una parte significativa dell’andamento del periodo già nota al management.
leggi tutto