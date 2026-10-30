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G.M. Leather, si dimette il direttore generale e CFO Giorgio Lanzi

Finanza
G.M. Leather, si dimette il direttore generale e CFO Giorgio Lanzi
(Teleborsa) - G.M. Leather, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha comunicato che il direttore generale e Chief Financial Officer del Gruppo, Giorgio Lanzi, ha rassegnato, per motivi professionali, le proprie dimissioni, con efficacia a decorrere dal 1 novembre 2026. A decorrere dal 1 novembre 2026, le attività riconducibili a tale funzione saranno svolte direttamente dall’AD Simone Voltolin. Lanzi non risulta detenere ad oggi, né direttamente né indirettamente, azioni ordinarie GM Leather.

(Foto: Kelly Sikkema | Unsplash)
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