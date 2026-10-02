Conferenza dei Bancassicuratori Europei, nominati Valle Presidente e Borla Vicepresidente

(Teleborsa) - La Conferenza dei Bancassicuratori Europei (CEB) ha tenuto la sua Assemblea Generale a Parigi il 30 settembre e il 1° ottobre su invito del Groupement Français des Bancassureurs, presieduto da Philippe Perret (Amministratore Delegato di Société Générale Assurances), riunendo i principali gruppi bancassicurativi di tutta Europa per discutere le priorità future del settore e il ruolo della bancassicurazione nell'affrontare le sfide economiche e sociali dell'Europa.



Durante l'assemblea, i membri hanno approvato la nomina di Javier Valle, CEO di VidaCaixa e Direttore Generale per le Assicurazioni di CaixaBank, come nuovo Presidente, succedendo a Xavier Larnaudie-Eiffel (Delegato Generale del Groupement Français des Bancassureurs - G.F.B.A.), che ha guidato l'organizzazione fin dalla sua fondazione nel 2023.



Nell'ambito della nuova struttura di governance, l'Assemblea generale ha inoltre nominato quattro Vicepresidenti per supportare il Presidente e contribuire all'orientamento strategico dell'organizzazione. I Vicepresidenti neoeletti sono (in ordine alfabetico): Virginia Borla, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo (Italia); Benny Dewyngaert, Amministratore Delegato di AG Insurance (Belgio); Jens Hasselbächer, Direttore Vendite e Membro del Consiglio di Amministrazione di R+V Versicherung (Germania) e Xavier Larnaudie-Eiffel (Francia). Questi cambiamenti rafforzano la struttura di leadership della CEB e riflettono l'impegno dell'organizzazione a riunire le competenze e le prospettive dei principali gruppi di bancassicurazione europei.



Guardando al futuro, la nuova Presidenza si concentrerà su cinque priorità strategiche:



Sostenere gli sforzi volti a ridurre il deficit di protezione in Europa e rafforzare la resilienza finanziaria delle famiglie. Contribuire allo sviluppo dell'Unione dell'investimento e del risparmio e degli investimenti a lungo termine nell'economia europea.

Costruire un impegno più profondo e strutturato con le istituzioni europee e i responsabili politici.

Aumentare la consapevolezza e il riconoscimento del contributo sociale ed economico del modello di bancassicurazione. Promuovere una regolamentazione intelligente, proporzionata e orientata alla competitività.



Fondata nel 2023, la Conferenza delle Bancassicurazioni Europee (CEB) è stata istituita per consentire al settore europeo della bancassicurazione di parlare con una sola voce e per promuovere il valore del modello di bancassicurazione per i consumatori, il settore assicurativo e la società nel suo complesso. Fin dalla sua costituzione, la CEB si è affermata come una piattaforma di cooperazione tra i principali gruppi di bancassicurazione europei, promuovendo lo scambio di buone pratiche, contribuendo ai dibattiti sulle politiche europee e collaborando strettamente con le associazioni nazionali e le parti interessate europee su questioni relative alla distribuzione assicurativa, al risparmio, agli investimenti e alla tutela dei consumatori. L'organizzazione riunisce attualmente i principali gruppi di bancassicurazione, che rappresentano oltre 200 miliardi di euro di premi, evidenziando il ruolo significativo della bancassicurazione nel sostenere i consumatori e l'economia europea nel suo complesso.

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