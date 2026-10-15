Londra: balza in avanti Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa, con una variazione percentuale del 2,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coca-Cola Europacific Partners evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Coca-Cola Europacific Partners rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Coca-Cola Europacific Partners sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 83,48 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 81,78. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 85,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```