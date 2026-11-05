Londra: scambi in forte rialzo per Lion Finance Group

(Teleborsa) - Grande giornata per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,22%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lion Finance Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Lion Finance Group rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 132,8 sterline, mentre i supporti sono stimati a 127. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 138,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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