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A Londra corre Lion Finance Group

Migliori e peggiori, In breve
A Londra corre Lion Finance Group
Brillante rialzo per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,22%.
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