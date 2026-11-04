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Londra: in forte denaro Lion Finance Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in forte denaro Lion Finance Group
Effervescente la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,79%.
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