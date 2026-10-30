Madrid: scambi in positivo per Repsol

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che avanza bene del 2,28%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' utility spagnola rispetto all'indice di riferimento.





La situazione di medio periodo di Repsol resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 30,35 Euro. Supporto visto a quota 29,62. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 31,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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