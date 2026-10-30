Madrid: scambi negativi per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca spagnola , che mostra un decremento dell'1,94%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' istituto di credito spagnolo rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo di Banco de Sabadel ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 3,489 Euro. Primo supporto individuato a 3,42. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 3,558.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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