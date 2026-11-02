Madrid: andamento sostenuto per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca spagnola, che tratta in utile del 2,21% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'istituto di credito spagnolo più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Banco de Sabadel mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,471 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,535. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,432.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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