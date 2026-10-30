Nexi e Deutsche Telekom selezionate dalla BCE per la connettività di rete per l'euro digitale

(Teleborsa) - Nexi , in raggruppamento temporaneo d'impresa con Deutsche Telekom , è stata selezionata dalla Banca Centrale Europea (BCE) come uno dei due aggiudicatari per la fornitura della connettività Network Service Provider (NSP) per l'euro digitale, nonché come partner per l'erogazione dei servizi NSP a supporto del progetto pilota. La durata totale dell'accordo di servizio è di dieci anni a partire dalla data di inizio ufficiale del contratto.



La realizzazione di questa rete ad alte prestazioni - che interconnetterà i data center ospitanti i componenti della Digital Euro Service Platform (DESP) e consentirà ad attori esterni cruciali come i Payment Service Provider (PSP) e le Banche Centrali Nazionali di accedere alla piattaforma stessa - rappresenta un pilastro fondamentale per il successo del lancio e dell'operatività del progetto dell'euro digitale.



La soluzione congiunta proposta da Nexi e Deutsche Telekom offre una piattaforma di connettività e mediazione robusta e scalabile, progettata per consentire lo scambio end-to-end delle transazioni in euro digitale all'interno dell'intero ecosistema DESP. Sviluppata per garantire una fluida erogazione dei servizi dell’euro digitale agli utenti finali, l'architettura supporta elevati livelli di scalabilità ed elasticità, consentendo di adeguare le risorse in modo efficiente per rispondere a volumi di transazione variabili e a scenari di picco di utilizzo.



"La decisione della BCE di assegnare al raggruppamento temporaneo tra Nexi e Deutsche Telekom uno dei due contratti di connettività per l'euro digitale rappresenta una tappa fondamentale per il nostro Gruppo e conferma ulteriormente il ruolo di Nexi come partner infrastrutturale strategico nell'ecosistema dei pagamenti europei", ha commentato Bernardo Mingrone, CEO di Nexi Group. "Questo accordo di servizio decennale rappresenta un traguardo industriale significativo, che riconosce le nostre capacità tecnologiche e l'abilità di Nexi di contribuire concretamente a un'iniziativa di questa portata", ha aggiunto.

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