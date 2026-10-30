Parigi: andamento sostenuto per Capgemini
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nella fornitura di servizi IT, con una variazione percentuale del 2,36%.
L'andamento di Capgemini nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Capgemini, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 127 Euro. Primo supporto visto a 124,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 122,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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