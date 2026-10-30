Parigi: scambi in positivo per Hermes
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la maison di moda francese, in guadagno del 2,25% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Hermes rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo di Hermes ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.301,7 Euro. Supporto a 1.281,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.322,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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