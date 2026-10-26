Parigi: nuovo spunto rialzista per Hermes

(Teleborsa) - Balza in avanti la maison di moda francese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,66%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Hermes rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Hermes segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.255 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.283. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.238,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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