Parigi: nuovo spunto rialzista per Hermes
(Teleborsa) - Balza in avanti la maison di moda francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,66%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Hermes rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Hermes segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.255 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.283. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.238,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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