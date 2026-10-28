Danieli, ok da soci a dividendo di 0,3146 euro per azione ordinaria e 0,3353 euro per azione di risparmio

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di Danieli , gruppo friulano attivo nella costruzione di impianti siderurgici e nella produzione di acciaio, ha approvato il Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2026, che presenta un utile di esercizio per 121,8 milioni di euro. Il patrimonio netto di Danieli al 30 giugno 2026 ammonta a 956,4 milioni di euro. L'Assemblea ha inoltre esaminato il Bilancio Consolidato alla stessa data che presenta un utile netto di 230,4 milioni di euro e un patrimonio netto consolidato pari a 2.973,8 milioni di euro.



L'assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo di 22.915.397,16 euro, pari a 0,3146 euro per ogni azione ordinaria e 0,3353 euro per ogni azione di risparmio, calcolati al netto delle azioni proprie detenute dall'azienda. Tale dividendo verrà messo in pagamento - al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date di seguito indicata e al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decorrere dal 25 novembre 2026, previo stacco della cedola n. 48 in data 23 novembre 2026, e con record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) il 24 novembre 2026.

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