Intesa Sanpaolo, prosegue l'OPAS a seguito esito assemblea MPS

(Teleborsa) - Facendo seguito a quanto comunicato in data 3 ottobre 2026 e alla luce delle risultanze dell’Assemblea degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena
(MPS) tenutasi in data 29 ottobre 2026, Intesa Sanpaolo
(ISP) rende noto che prosegue l’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l'OPAS) promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di MPS: ciò in quanto l’Assemblea MPS non ha approvato le
offerte pubbliche di scambio volontarie (le “OPS”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM
e di Banca Generali
(e i relativi aumenti di capitale) né la riduzione volontaria del capitale sociale funzionale alla distribuzione straordinaria di riserve, di cui ai punti numerati da 3. a 5. della parte straordinaria dell’ordine del giorno dell’Assemblea MPS.
Inoltre, con riferimento alla mancata approvazione - auspicata da ISP nel comunicato del 3 ottobre 2026 - della fusione tra MPS e Mediobanca
(la “Fusione MB”) di cui al punto n. 1. dell’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea MPS, ISP conferma - come già dichiarato nel comunicato del 3 ottobre 2026 - di rinunziare alla condizione di efficacia, con la conseguenza che l’OPAS non verrà meno
per effetto della mancata approvazione della Fusione MB.
Si precisa, al riguardo, che in caso di perfezionamento dell’OPAS e qualora ne ricorressero i presupposti, ISP promuoverà un’offerta pubblica obbligatoria avente a oggetto le azioni ordinarie di Mediobanca non detenute da MPS né da ISP.