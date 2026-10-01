MPS, Morningstar migliora il rating a "BBB (high)" con outlook stabile

Con buona performance operativa e più diversificazione con Mediobanca

(Teleborsa) - Morningstar DBRS ha migliorato i rating di MPS portando, tra gli altri, il Long-Term Issuer rating e il Long-Term Senior Debt rating a

"BBB (high)" da "BBB" e, contestualmente, il Long-Term Deposit rating è stato alzato a "A (low)".



A seguito dell'upgrade tutti i rating di lungo termine degli strumenti di debito sono "investment grade", incluso il rating del debito subordinato Tier 2, ora a "BBB (low)", da "BB (high)". L'outlook su tutti i rating è stabile.



Le motivazioni

Il miglioramento dei rating - spiega una nota - riflette la solida performance operativa di MPS nel primo semestre del 2026, la maggiore diversificazione dell'attività a seguito dell'acquisizione di Mediobanca e i progressi finora conseguiti nel processo di integrazione, che procede in linea con le indicazioni della Banca.



L'agenzia evidenzia in particolare che l'acquisizione di Mediobanca, oltre a rafforzare le dimensioni di MPS, ha permesso un significativo ampliamento del business, grazie all'acquisizione di solide posizioni di mercato nei settori corporate e investment banking, credito al consumo, private banking e wealth management.



Secondo Morningstar DBRS, l'unione tra le competenze specialistiche di Mediobanca e la rete distributiva di MPS permettono un profilo di ricavi più bilanciato e opportunità di sinergie di ricavo.



Pur non riflettendo nell'azione di rating le eventuali implicazioni del processo di consolidamento in corso nel settore bancario italiano, l'agenzia evidenzia la centralità di MPS in tale processo, con le offerte pubbliche lanciate da MPS su Banco BPM e su Banca Generali , e da Intesa Sanpaolo su MPS.



"Con offerte, ulteriore rafforzamento ma possibile aumento rischi di esecuzione"

Secondo Morningstar DBRS, in particolare, le due operazioni proposte da MPS, qualora andassero a buon fine, oltre a preservare l'integrità del Gruppo, permetterebbero di rafforzare ulteriormente il posizionamento di mercato, la diversificazione delle attività e le competenze nel wealth management. Contestualmente, viene indicato che perseguire quel progetto mentre l'integrazione con Mediobanca è ancora in corso, potrebbe comportare un aumento dei rischi di esecuzione.

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