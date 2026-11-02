Milano 10:03
49.583 +0,17%
Nasdaq 30-ott
28.385 0,00%
Dow Jones 30-ott
51.770 -1,09%
Londra 10:03
10.716 -0,13%
Francoforte 10:03
25.838 +0,08%

Analisi Tecnica: indice DAX del 30/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 30/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Chiusura in rosso per il principale indice di Francoforte, che termina la seduta segnando un calo dello 0,85%.

Il quadro tecnico di breve periodo del DAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26.101,6. Rischio di discesa fino a 25.472,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 26.730,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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