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Madrid: andamento negativo per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Banco Santander
Seduta in ribasso per la banca spagnola, che mostra un decremento del 2,47%.
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