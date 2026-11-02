CIR, acquistate 199.000 azioni proprie

(Teleborsa) - CIR ha comunicato di aver acquistato sul mercato Euronext Milan, dal 26 al 30 ottobre 2026, complessivamente 199.000 azioni proprie al prezzo unitario medio di 0,7523 euro. Il controvalore complessivo è di 149.708,50 euro.



Gli acquisti sono stati eseguiti dall'intermediario Equita SIM e fanno parte del piano deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 1° luglio 2026.



A oggi la società detiene in totale 93.341.679 azioni proprie, pari al 10,19% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni di CIR.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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