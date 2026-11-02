Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio propone agli altri soci l'acquisto delle loro quote

(Teleborsa) - Leonardo Maria Del Vecchio
ha proposto ai soci di Delfin di rilevare le loro quote
con un'offerta interamente finanziata da un primario istituto di credito americano, pochi giorni dopo l'incursione del magnate ceco Michal Strnad
, che lo scorso 20 ottobre ha inviato al CdA un'offerta per acquisire Delfin. È quanto emerge da una lettera che Leonardo Maria Del Vecchio ha mandato alle testate del gruppo QN, di cui è editore.
"Oggi ho inviato ai soci di Delfin un'offerta per acquistarne le quote - si legge nella lettera - È la proposta più seria che io abbia mai fatto
. Ho ottenuto la disponibilità da parte di un primario istituto di credito internazionale a finanziare l'operazione. Ho proposto sia un acquisto totale e immediato delle quote, sia altre forme di acquisizione più diluite nel tempo, lasciando a ciascuno la libertà di scegliere".
"So che un'iniziativa di questa portata richiede garanzie, non solo intenzioni - spiega - Per questo il veicolo che acquisirà le quote avrà regole di governance rafforzate, fissate in uno statuto vincolante
. Accanto a me siederanno in consiglio due persone con una lunga esperienza manageriale, finanziaria e legale che avranno pareri vincolanti sulle decisioni finanziarie più rilevanti. È la condizione perché questa proposta sia credibile per la mia famiglia, per i mercati e per le persone che lavorano nelle società che nostro padre ha fatto crescere".
"Ho proposto ai soci di incontrarci entro il 7 novembre, tutti insieme o singolarmente
, per presentare il progetto nel dettaglio - scrive Del Vecchio Jr. - Non chiedo a nessuno di rinunciare alle proprie idee. Chiedo di valutare una soluzione che può tenere insieme chi vuole uscire e chi vuole restare. Mio padre ha costruito qualcosa che appartiene non solo alla nostra famiglia, ma anche a chi ci ha lavorato e a un Paese che in quella storia si è riconosciuto. Il mio compito oggi non è avere ragione: è contribuire a proteggerla".