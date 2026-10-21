Gas: sì Commissione Ue a richiesta ARERA per deroga a Mazara del Vallo e Gela

La misura favorisce le importazioni contribuendo alla sicurezza del sistema e a mantenere stabilità nei costi di approvvigionamento

(Teleborsa) - ARERA "accoglie con soddisfazione la decisione della Commissione europea C(2026) 6821 che concede la deroga richiesta dall’Autorità relativa all’applicazione di specifiche disposizioni del codice di rete europeo sui meccanismi di allocazione della capacità presso

i punti di entrata di Mazara del Vallo e Gela". Così si legge nella nota diffusa da Arera.



La deroga, concessa per un periodo di cinque anni con effetto dal 5 agosto 2026, consentirà di mantenere il meccanismo di allocazione della capacità residua basato sul criterio “first come, first served”, favorendo un utilizzo efficiente delle infrastrutture e agevolando l’impiego della capacità

disponibile.



Senza la deroga gli operatori italiani ed europei sarebbero dovuti ricorrere a soluzioni di breve termine più onerose, con possibili aggravi a carico dei consumatori.



La decisione - si legge ancora - costituisce il risultato di un approfondito percorso istruttorio e di interlocuzione istituzionale ituzionale condotto da ARERA con la Commissione europea e con ACER, nel corso del quale l’Autorità ha rappresentato con determinazione le specificità operative, commerciali e regolatorie che caratterizzano i gasdotti Transmed e Greenstream e il loro ruolo strategico per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell’Italia e quindi dell’Unione europea.



La decisione della Commissione consente infatti di preservare soluzioni regolatorie coerenti con le specificità delle infrastrutture interessate, garantendo al contempo gli obiettivi di efficienza, sicurezza degli approvvigionamenti e integrazione del mercato europeo dell’energia.

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