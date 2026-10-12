Energia, McGrath (Commissione Ue): margini di flessibilità già delineati

(Teleborsa) - Sulla possibile nuova flessibilità legata all'inflazione, il commissario Ue alla Giustizia Michael McGrath ha detto all'Ansa che "la Commissione ha già delineato i margini di flessibilità a disposizione dei Paesi membri per far fronte all'elevato costo della vita e, in particolare, alla crisi energetica che stiamo attraversando". Lo ha dichiarato a Roma a margine della conferenza su Eu Inc., organizzata dal Single market lab dell'Arel presso l'Ufficio del Parlamento europeo.



"La guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente hanno esacerbato la situazione sui mercati, ripercuotendosi sia sulle imprese che sulle famiglie", ha aggiunto McGrath. Bruxelles lavora "a stretto contatto" con i governi "per garantire che dispongano della necessaria flessibilità, nel rispetto, al contempo, delle esigenze di sostenibilità fiscale".



(Foto: Photo by François Genon on Unsplash)

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