FedEx Freight, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Brilla il trasportatore di merci su strada, che passa di mano con un aumento del 7,28%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di FedEx Freight evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di trasporto merci a carico parziale rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di FedEx Freight sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 138,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 129,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 147,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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