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IDEXX Laboratories, prevale lo scenario rialzista a New York
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, che mostra una salita bruciante del 19,92% sui valori precedenti.
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