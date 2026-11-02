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IDEXX Laboratories, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
IDEXX Laboratories, prevale lo scenario rialzista a New York
Prepotente rialzo per il leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali, che mostra una salita bruciante del 19,92% sui valori precedenti.
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