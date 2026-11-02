Francoforte: performance negativa per HELLA

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di illuminazione automobilistica , che sta segnando un calo del 2,16%.



La tendenza ad una settimana di HELLA è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo della società di elettronica per veicoli evidenzia un declino dei corsi verso area 66,73 Euro con prima area di resistenza vista a 69,83. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 65,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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