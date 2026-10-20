Milano 13:41
48.599 -0,99%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:41
10.707 -0,54%
Francoforte 13:41
25.157 -0,64%

Francoforte: prevalgono le vendite su Aurubis

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: prevalgono le vendite su Aurubis
Retrocede molto il produttore tedesco di rame, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,15%.
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