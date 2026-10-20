Milano
13:41
48.599
-0,99%
Nasdaq
19-ott
29.529
0,00%
Dow Jones
19-ott
51.966
-0,07%
Londra
13:41
10.707
-0,54%
Francoforte
13:41
25.157
-0,64%
Martedì 20 Ottobre 2026, ore 13.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: prevalgono le vendite su Aurubis
Francoforte: prevalgono le vendite su Aurubis
Migliori e peggiori
,
In breve
20 ottobre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Retrocede molto il
produttore tedesco di rame
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,15%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: rosso per Aurubis
Francoforte: andamento negativo per Aurubis
Francoforte: si concentrano le vendite su Aurubis
Francoforte: performance negativa per Aurubis
Titoli e Indici
Aurubis
-6,29%
Altre notizie
Francoforte: si concentrano le vendite su Aurubis
Francoforte: scambi negativi per Aurubis
Francoforte: scambi al rialzo per Aurubis
Francoforte: balza in avanti Aurubis
Francoforte: positiva la giornata per Aurubis
Francoforte: si concentrano le vendite su RENK
Guide
Profit warning: cos’è e perché può far crollare un titolo prima della trimestrale
Un’azienda può arrivare a una data fissata per la presentazione dei risultati con una parte significativa dell’andamento del periodo già nota al management.
leggi tutto