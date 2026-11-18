Francoforte: positiva la giornata per HELLA
(Teleborsa) - Bene il fornitore di illuminazione automobilistica, con un rialzo del 2,56%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di HELLA evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di elettronica per veicoli rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di HELLA si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 68,6 Euro. Supporto stimato a 66,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 70,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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