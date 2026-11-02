Francoforte: positiva la giornata per Salzgitter

(Teleborsa) - Avanza il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salzgitter più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo del produttore di acciaio e tubi si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 48,64 Euro. Supporto stimato a 47,64. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 49,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```