Francoforte: positiva la giornata per Salzgitter
(Teleborsa) - Avanza il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco, che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salzgitter più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo del produttore di acciaio e tubi si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 48,64 Euro. Supporto stimato a 47,64. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 49,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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