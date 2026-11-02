Milano 17:35
49.948 +0,90%
Nasdaq 20:50
28.055 -1,16%
Dow Jones 20:50
52.053 +0,55%
Londra 17:35
10.761 +0,29%
Francoforte 17:35
25.981 +0,63%

Londra: risultato positivo per Whitbread

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Whitbread
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che gestisce alberghi e ristoranti, in guadagno del 2,23% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Whitbread rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Whitbread classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,21 sterline e primo supporto individuato a 27,64. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```