Madrid: scambi negativi per Acerinox

(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che tratta con una perdita del 2,05%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Acerinox rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,58 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 16,05. Il peggioramento dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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