Oracle intende raccogliere 20 miliardi di dollari con emissione di bond e vendita di azioni

(Teleborsa) - Oracle , multinazionale statunitense di software e tecnologia informatica, ha annunciato l'intenzione di offrire azioni ordinarie per un controvalore di 10 miliardi di dollari. Le azioni sono quotate presso il New York Stock Exchange con il simbolo "ORCL" e l'ultimo prezzo di scambio registrato al 30 ottobre 2026 è stato pari a 130,67 dollari per azione.



Contestualmente, ha annunciato l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di titoli di debito senior per un ammontare complessivo di 10 miliardi di dollari. Il perfezionamento dell'offerta di azioni non è subordinato al perfezionamento dell'offerta contestuale di titoli di debito, e viceversa.



I proventi netti derivanti dalle due offerte, qualora queste vengano perfezionate, saranno destinati a finalità aziendali generali, tra cui, a titolo esemplificativo: spese in conto capitale, rimborso di debiti, investimenti o acquisizioni futuri, nonché il pagamento di dividendi in contanti o il riacquisto di azioni.



Nel prospetto depositato alla SEC, Oracle afferma che - in futuro - potrebbe vendere ulteriori azioni per raccogliere capitale. Non è possibile prevedere l'entità di eventuali future emissioni né l'impatto che queste potrebbero avere sul prezzo delle azioni.



La settimana scorsa Oracle ha detto che prevede un picco della spesa in conto capitale nell'anno fiscale in corso e in quello successivo, in linea con l'espansione della propria capacità di cloud computing, ma si è impegnata a raccogliere non più di 20 miliardi di dollari di finanziamenti aggiuntivi per l'intelligenza artificiale (AI) fino all'anno fiscale 2030. Intervenendo all'Investor Day di Oracle, la CFO Hilary Maxson ha affermato che Oracle prevede inoltre che il free cash flow torni positivo nella seconda metà dell'anno fiscale 2028 e superi i 30 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2029, quando la spesa in conto capitale è destinata a diminuire.

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