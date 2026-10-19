Piaggio, Equita conferma Hold e alza il target price a 1,90 euro
(Teleborsa) - Gli analisti di Equita confermano la raccomandazione "Hold" sul titolo Piaggio, alzando il target price a 1,90 euro rispetto al valore di 1,80 euro indicato in precedenza.
Le azioni Piaggio si muovono in ribasso seguendo la debolezza dell'intero listino milanese colpito da vendite generalizzate e presenta una flessione del 2,56%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della big delle due ruote evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Piaggio rispetto all'indice.
La tendenza di breve della società industriale è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,975 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,921. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,029.
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