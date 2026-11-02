Piazza Affari: scambi in positivo per Piaggio

(Teleborsa) - Bene la big delle due ruote , con un rialzo del 3,09%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Piaggio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Piaggio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,062 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,995. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,129.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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