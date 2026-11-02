Piazza Affari: scambi in positivo per Piaggio
(Teleborsa) - Bene la big delle due ruote, con un rialzo del 3,09%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Piaggio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Piaggio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,062 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,995. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,129.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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