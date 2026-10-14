Segnali d'acquisto per Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Punta con decisione al rialzo la performance del re del cachemire, tra i titoli dell'indice FTSE MIB, con una variazione percentuale dello 0,59%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Brunello Cucinelli presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 81,68 Euro, con stop loss impostato a quota 77,95 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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