Segnali d'acquisto per Informa
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi, tra i titoli dell'indice FTSE 100, con una variazione percentuale dell'1,22%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 8,824 sterline, con stop loss individuato a livello 8,273 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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