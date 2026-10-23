Orientamento rialzista per Ameren
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Prepotente rialzo per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica, parte dell'S&P-500, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,31% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le azioni di Ameren, su questi prezzi fissati a 108,9 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 66,25 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```