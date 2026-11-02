TIM, Barclays abbassa target price e conferma Overweight prima della trimestrale

(Teleborsa) - Barclays ha abbassato a 6,25 euro per azione (dai precedenti 6,40 euro) il target price su Telecom Italia , confermando la raccomandazione "Overweight" sul titolo. Il TP non incorpora i potenziali benefici derivanti da un consolidamento del mercato, né gli eventuali vantaggi limitati legati a un accordo di condivisione della rete di accesso radio (RAN sharing) con Vodafone .



Gli analisti ricordano che l'offerta di Poste si è conclusa, con la società che detiene l'86% delle azioni; una quota inferiore alla soglia del 90% necessaria per procedere a uno squeeze-out. È possibile ipotizzare una fusione, ma in tal caso il prezzo offerto non sarebbe necessariamente vincolato a quello della precedente operazione, qualora la fusione venisse proposta a distanza di oltre sei mesi dalla chiusura dell'offerta iniziale.



Barclays ha aggiornato le stime per riflettere i più recenti trend valutari e commerciali. In Italia, prevede una crescita su base annua di circa l'1% dei ricavi da servizi e di circa l'1,5% dell'EBITDA aL su base organica (+1,6% su base annua, rispetto al precedente -8,2%). Ha modificato le stime sui ricavi di gruppo per il 2026/2027, rispettivamente del +0,2% e -1,0%, e quelle sull'EBITDA aL organico, rispettivamente del -0,6% e -3,0%, principalmente a causa dell'andamento dei cambi. Nelle stime a lungo termine ha integrato i nuovi rischi per il settore derivanti dall'Agentic AI e dai sistemi satellitari, riducendo il tasso di crescita terminale.



"Riteniamo che, per quanto riguarda l'Italia, il rischio legato all'Agentic AI sia basso (data l'elevata penetrazione di marchi low-cost e l'ARPU contenuto), mentre il rischio associato ai sistemi satellitari sia moderato (a fronte di una diffusione limitata della tecnologia FTTH, ma con un'alta incidenza di edifici a più unità abitative, o MDU)", si legge nella ricerca.

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