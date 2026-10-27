Poste Italiane, JPMorgan riprende la copertura con Overweight

(Teleborsa) - JPMorgan ha ripreso la copertura di Poste Italiane con un rating "Overweight" e un target price a 29 euro per azione. Gli analisti evidenziano che l'accordo con TIM rafforza la posizione strategica di Poste Italiane, integrando uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia all'interno di una piattaforma già ampia, che comprende distribuzione nazionale, servizi finanziari e assicurativi. "Riteniamo che l'operazione sia accrescitiva, che le stime sulle sinergie siano conservative e che TIM Brasil offra una maggiore flessibilità in termini di bilancio", viene sottolineato.



L'integrazione di servizi finanziari, assicurativi e pagamenti in un unico "Financial Hub", operativa dal 2027, dovrebbe semplificare la struttura del gruppo, migliorare la gestione della clientela e favorire il cross-selling. La riorganizzazione dovrebbe consentire il rilascio di capitale, con un potenziale beneficio per il margine di interesse (NII) derivante da una maggiore assunzione di rischio. Una governance più solida della rete dovrebbe incrementare i flussi di prodotti, mentre l'integrazione tra conti correnti, carte di pagamento e soluzioni di risparmio può accrescere i ricavi per singolo cliente.



JPMorgan individua due leve per sinergie sui ricavi non ancora incorporate nelle previsioni - il riposizionamento dell'ARPU (ricavo medio per utente) nel segmento mobile e una più ampia migrazione verso il cloud della Pubblica Amministrazione (PA) - che suggeriscono un potenziale di upside. Le stime sull'utile per azione (EPS) di JPMorgan risultano superiori al consenso di circa il 5% per il 2028 e di oltre il 10% per il 2029.

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