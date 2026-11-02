TXT, closing acquisizione dell’88% di FMA Investment Holding

Opzione Call sul restante 12%

(Teleborsa) - TXT e-Solutions , facendo seguito a quanto annunciato il 16 settembre scorso, ha perfezionato, l'acquisizione dell'88% del capitale di

FMA Investment Holding, gruppo specializzato nella gestione di infrastrutture IT e data center e nello sviluppo di applicazioni turn-key, con competenze distintive nell'erogazione di servizi ad elevato valore aggiunto per clienti enterprise.



Il closing dell'operazione è avvenuto a seguito del completamento della riorganizzazione societaria del Gruppo FMA, che ha previsto la fusione per incorporazione delle società operative PipeGrep, B2B e Flag in un unico veicolo societario, la cui ragione sociale post-fusione è Flag.



I termini dell'operazione

Il corrispettivo per l'acquisizione dell'88% del capitale di Gruppo FMA è stato determinato sulla base di un Enterprise Value pro quota pari a 6,5 milioni di euro, con un multiplo implicito dell'operazione pari a 5x l'EBITDA Adjusted del 2025.



L'importo è stato regolato per il 75% in denaro e per il restante 25% mediante azioni TXT, favorendo così l'allineamento degli interessi tra i soci venditori e gli azionisti di TXT. La posizione finanziaria netta, stimata positiva alla data del closing, sarà regolata integralmente in denaro.



Il prezzo di esercizio dell'opzione Call relativa al restante 12% del capitale di Gruppo FMA, con scadenza alla data di approvazione del bilancio 2028, è stato concordato applicando un multiplo pari a 5x l'EBITDA medio degli esercizi 2026, 2027 e 2028.



Il contratto di investimento prevede inoltre meccanismi di earn-out e claw-back correlati al raggiungimento di obiettivi economici e industriali concordati per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.



Obiettivi dell'operazione

L'acquisizione si inserisce nel percorso di crescita per linee esterne delineato dal Piano Industriale di TXT e rafforza ulteriormente il posizionamento del Gruppo nell'ambito delle Digital Infrastructure e dei servizi gestiti ad alta specializzazione. L'acquisizione consente inoltre di integrare una boutique tecnologica altamente specializzata, caratterizzata da una base clienti consolidata e rapporti di lungo termine fondati sull'elevata qualità del servizio e su competenze distintive nella gestione di data center e infrastrutture critiche.





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