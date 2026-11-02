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Usb: annunciata una manifestazione nazionale contro carovita ed economia di guerra

Economia
Usb: annunciata una manifestazione nazionale contro carovita ed economia di guerra
(Teleborsa) - È stata annunciata per il prossimo 12 dicembre una manifestazione nazionale contro il carovita, l'economia di guerra e il governo Meloni. A comunicarlo è stata l'Unione sindacale di Base (Usb) nel corso dell'assemblea nazionale, alla quale hanno partecipato anche studenti e attivisti accampati in tenda al Colosseo.

In vista del corteo nazionale, il sindacato ha annunciato una mobilitazione continua, organizzata insieme ai movimenti per il diritto alla casa e alle realtà studentesche, con l'obiettivo di coinvolgere cittadini e lavoratori nelle iniziative di protesta che accompagneranno le prossime settimane.
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