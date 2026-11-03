Analisi Tecnica: indice DAX del 2/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Allunga timidamente il passo il principale indice di Francoforte, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,63%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.150,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.701,3. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26.599,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)