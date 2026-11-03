Milano 12:31
49.755 -0,39%
Nasdaq 2-nov
27.990 0,00%
Dow Jones 2-nov
51.984 +0,41%
Londra 12:31
10.696 -0,60%
Francoforte 12:31
25.826 -0,60%

Analisi Tecnica: indice DAX del 2/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 2/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Allunga timidamente il passo il principale indice di Francoforte, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,63%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.150,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.701,3. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26.599,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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