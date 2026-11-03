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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 2/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 2/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Affonda sul mercato il Light Sweet Crude Oil, che alla chiusura soffre con un calo del 6,45%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio WTI. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 100,74, con il supporto più immediato individuato in area 94,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 91,89.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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