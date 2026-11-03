Apple in profondo rosso nel pre-market in scia alle previsioni deludenti

(Teleborsa) - Apple
si prepara a una seduta pesante con il titolo che lascia sul terreno oltre il 4% nel pre-market
all'indomani dei conti. Ad alimentare le vendite sul titolo è in particolare la guidance deludente che, pur stimando per il trimestre di dicembre
ricavi in crescita del 7-10% (6,1% la media delle stime), prevede un margine lordo tra il 45% e il 46%, sotto il 46,3% atteso dal mercato.
È il primo bilancio da quando John Ternus
è ceo, dal 1° settembre, al posto di Tim Cook. "Siamo orgogliosi di annunciare un record di ricavi per un trimestre di settembre, con l'iPhone al massimo per il periodo e i Servizi al massimo storico, a conclusione del nostro miglior anno fiscale di sempre", ha dichiarato Ternus, indicando la nuova gamma con iPhone Duo, "l'iPhone più trasformativo dal primo", il touch su Mac e il nuovo Siri AI. Alla Cnbc ha detto che la crescita è arrivata nonostante limiti di offerta e cambi sfavorevoli e che Apple ha alzato i prezzi "con riluttanza": "Non siamo mai stati così fiduciosi che il meglio debba ancora venire". Il direttore finanziario Kevan Parekh
ha indicato 28 miliardi di flusso operativo e 28 miliardi restituiti agli azionisti nel trimestre. Il dividendo è di 0,27 dollari, pagabile il 16 novembre.