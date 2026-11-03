Apple: ricavi trimestrali a 114,5 miliardi (+12%), ma guidance sui margini delude

Il titolo cede il 3% nel post market

(Teleborsa) - Apple ha chiuso il quarto trimestre fiscale (terminato il 26 settembre 2026) con ricavi record per un trimestre di settembre di 114,5 miliardi di dollari, in crescita del 12% rispetto ai 102,5 miliardi di un anno fa e sopra le attese degli analisti. L'utile per azione diluito è di 2,10 dollari (+14% da 1,85), contro 1,99 attesi, con un contributo favorevole di 0,05 dollari dai rimborsi dei dazi. Il margine lordo è del 47,9% (47,5% atteso, 47,2% un anno fa), con circa un punto percentuale di effetto positivo dagli stessi rimborsi. L'utile netto sale dell'11,8% a 30,7 miliardi. Nell'intero anno fiscale il fatturato record è di 478,8 miliardi (+15,1%).



Prodotti e aree



I ricavi dell'iPhone sono di 57,58 miliardi (56,54 attesi, +17,5%) e comprendono solo otto giorni di vendite dell'iPhone 18 Pro; il nuovo iPhone Duo è arrivato nei negozi dopo la fine del trimestre. Il Mac segna 10,79 miliardi (9,61 attesi, +23,7%) e i Servizi 31,57 miliardi (+9,8%), un massimo storico. Sotto le attese l'iPad con 6,23 miliardi (6,7 stimati, -10,4%) e la divisione Wearables, Home e Accessori con 8,3 miliardi (9,06, -7,9%).



Per area, la Greater China cresce del 21,0% a 17,5 miliardi, il Resto dell'Asia-Pacifico del 15,0%, l'Europa dell'11,5% e le Americhe del 10,2%, mentre il Giappone cala dell'1,4%.



Costi e scorte



La ricerca e sviluppo sale del 32,3% a 11,73 miliardi: l'utile operativo (35,6 miliardi, +9,9%) cresce meno dei ricavi e il margine operativo scende al 31,1% dal 31,6%. Le scorte salgono a 14,5 miliardi da 5,7. Apple affronta una carenza globale di memorie: a giugno ha alzato i prezzi, con +100 dollari sugli iPhone, e il costo delle memorie è più alto rispetto al trimestre precedente.



La guidance



Per il trimestre di dicembre Apple prevede ricavi in crescita del 7-10% (6,1% la media delle stime) ma un margine lordo tra il 45% e il 46%, sotto il 46,3% atteso dal mercato.



Le dichiarazioni



È il primo bilancio da quando John Ternus è ceo, dal 1° settembre, al posto di Tim Cook. "Siamo orgogliosi di annunciare un record di ricavi per un trimestre di settembre, con l'iPhone al massimo per il periodo e i Servizi al massimo storico, a conclusione del nostro miglior anno fiscale di sempre", ha dichiarato Ternus, indicando la nuova gamma con iPhone Duo, "l'iPhone più trasformativo dal primo", il touch su Mac e il nuovo Siri AI. Alla Cnbc ha detto che la crescita è arrivata nonostante limiti di offerta e cambi sfavorevoli e che Apple ha alzato i prezzi "con riluttanza": "Non siamo mai stati così fiduciosi che il meglio debba ancora venire". Il direttore finanziario Kevan Parekh ha indicato 28 miliardi di flusso operativo e 28 miliardi restituiti agli azionisti nel trimestre. Il dividendo è di 0,27 dollari, pagabile il 16 novembre.





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